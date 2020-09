3e mandat pour Alpha Condé / Guinée : « Nous allons tout faire pour que la lutte démocratique reprenne son élan » (Bah Oury, Membre Fndc)

L’opposition Guinéenne s'est insurgée contre le changement constitutionnel qui a balisé la voie pour la candidature à un troisième mandat au président Alpha Condé.



Une candidature qui, selon le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, Bah Oury, est « un reniement total de toute la lutte politique qui a été engagée par les forces démocratiques Guinéennes depuis plus de 30 ans ».



« Le Rassemblement du peuple de Guinée (Rpg) faisait partie de ces forces qui avaient mis l'accent sur la lutte démocratique comme étant l'élément essentiel devant permettre à la Guinée de s’arrimer à la voie du développement et du progrès. Le troisième mandat était un élément qui constituait un préjudice grave à l’émancipation politique de la Guinée », explique-t-il.



Évoquant la gestion du général Lansana Konté qui avait débouché sur une décennie noire pour la Guinée avant d’aboutir aux tragédies de 2007 et de 2009, Bah Oury estime que « la constitution de 2010 était une réponse pour sanctuariser le respect des deux mandats pour ne pas rééditer les méfaits du passé. Alpha Condé avec le Rpg ont estimé que cela est un obstacle pour leur maintien au pouvoir et ont préféré confisquer les attributs du peuple de Guinée. C’est un échec relatif pour nous autres membres du front national pour la défense de la constitution (Fndc). Mais je pense que le processus de changement est irréversible en Guinée ».



Cependant, le membre du Fndc a fait part des obstacles qui ont momentanément paralysé leur lutte. « Nous allons tirer les leçons de cette expérience collective le plus rapidement possible et nous allons tout faire pour que la lutte démocratique reprenne son élan et permette à la Guinée d’avoir des alternances démocratiques crédibles apaisées, la stabilité politique, des institutions fortes et démocratiques et de tourner la page définitivement à des décennies de violence politique qui ont ensanglanté beaucoup de vies dans notre pays », a-t-il fait savoir.