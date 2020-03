3e mandat de Macky Sall / Abdoulaye Kandé : « Je crois qu’aujourd’hui, l’heure est plutôt au travail par rapport aux promesses faites et non à la question d’un 3e mandat. Macky Sall clignote à droite et il tourne à gauche… »

« Je crois qu'aujourd'hui, l’heure est plutôt au travail par rapport aux promesses faites et non à la question d’un 3e mandat. L’heure est au travail avec pour conséquence les résultats. Macky Sall clignote à droite et il tourne à gauche. Parler du 3e mandat de Macky Sall, c’est faire déjà un bilan. Ce qui veut dire qu’il en a fini avec le 2e mandat. Il faut rappeler que le bilan se fait toujours en fin de mandat, mais cela veut dire que leur bilan est vide », déclare monsieur Kandé sur le supposé 3e mandat de Macky Sall.



Dans la foulée, il poursuit : « j’invite tous les sénégalais à ne pas se faire divertir et se concentrer sur l’essentiel. Les sénégalais n’ont pas besoin de paroles mais d’actes concrets. C’est de la diversion. Macky SALL a demandé aux sénégalais de lui donner un deuxième mandat pour qu’il puisse continuer les travaux entamés».



Revenant sur le supposé 3e mandat, il précise « Macky Sall en tant qu’homme politique est un joueur. Les gens doivent apprendre à connaitre qui est Macky Sall ? Nos dirigeants africains aiment trop le pouvoir. Je ne peux pas comprendre que quelqu’un réclame quelque chose qu’il a déjà. Il est déjà président même s’il veut un 3e ou 20ème mandat, c’est pour devenir président. On se pose la question pourquoi, nos dirigeants africains veulent devenir des présidents. On ne connaît pas exactement leur objectif, si c’est le titre ou pour les peuples. »



En ce sens, il indique le rôle de la mouvance présidentielle, « mais une fois encore, on ne sait pas encore qui 2024 va trouver. Ces gens-là s’ils sont DIEU en jouant les prédicateurs, on le saura. Ce qui est important c’est redonner confiance aux sénégalais qui les ont élus à plus de 50%. Vraiment, ils n’ont qu’à penser à ces populations, mais il est inopportun de jouer aux magiciens. Donc ce sont des politiciens, ils n’ont qu’à gérer leurs postes pour l’intérêt du pays. »



Puis, il s’appesantit sur son leader en ces termes : « Khalifa est incontournable dans le dispositif électoral, aujourd’hui. Il a pu faire mal en étant en prison et notre plus grand souhait est qu’il soit candidat en 2024. On ne fait pas de spéculations sur notre candidature et notre leader. Tous les sénégalais peuvent témoigner du travail effectué par Khalifa dans le passé. C’est en ce sens que nous le soutenons pour les idées qu’il véhicule... »