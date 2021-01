3e jour de couvre-feu : Un calme plat dans la banlieue et alentours.

Ce troisième jour de couvre feu semble ne pas faire beaucoup de bruit à Pikine, plus précisément à Rue 10, Tally Boumack, Tally Bou Bess et Icotaf.

Même constat à Bountou Pikine, la voie menant vers la mairie de la ville de Pikine et Yarakh.

Même situation à Guédiawaye près du Lycée Limamoulaye, Hamo 6 jusqu'à la cité Gadaye.

Pour le moment, aucune manifestation n'est déclarée.



Les forces de l'ordre (policiers, gendarmes) sont déployées sur les points stratégiques susceptibles d'accueillir des manifestants.



La situation est pour le moment maîtrisée...