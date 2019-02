3e jour de campagne / Le candidat du PUR attendu dans les localités de Joal, Palmarin, Fimela, Fatick...

Poursuivant son périple électoral, El Hadj Issa Sall et sa caravane font désormais cap sur les localités sérères de Joal-Fadiouth, Samba Dia, Palmarin, Djiffère, Fatick et localités environnantes.

Pour cette troisième journée, il s'agira donc de faire la transition entre la région de Thiès et celle de Fatick, deux fiefs des "Puristes."

Au moment où ces lignes sont écrites, le convoi passe dans les localités de Pointe Sarène, Mbodiène pour rallier Joal-Fadiouth. À préciser qu'un grand meeting est prévu ce mardi 5 février en début de soirée à Tattaguine, la ville d'origine de El Hadj Issa Sall...