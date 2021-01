38 CAS COMMUNAUTAIRES / En deux jours, Touba affiche le rouge de la Covid-19.

Les chiffres de la Covid-19 à Touba commencent véritablement à devenir inquiétants. Les rapports de ces dernières 48 heures produits par le district sanitaire de Touba rendent plus compliquée la situation si on sait que les cas issus de la transmission sont désormais plus nombreuses que les cas dits contacts. En 02 jours, 38 cas de cette forme de contamination ont été identifiés. Suffisant pour que les autorités médicales appellent à un plus grand respect des mesures barrières.







À compter de ce jeudi 08 janvier 2021, Touba a enregistré 846 cas confirmés pour 617 guéris et 64 décès.







Présentement, 10 cas graves ont été dénombrés sur les 12 malades hospitalisés.







RAPPORT JOURNALIER COVID-19 / LE 07.01.2021 :







-Nouveaux confirmés : 14



Contacts : 00



Communautaires : 14



Importés : 00



-le nombre d'hospitalisés : 12



- le nombre de cas graves : 10



- le nombre de décès : 01



-le nombre de guéris : 1



- Cumul : confirmés 846



Guéris : 617



Décès : 64