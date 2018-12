36ème université d'été de l'IAS et rencontre internationale pour la diversité : BEM à l'honneur avec l'IAS

L'Institut International de l'audit social (IAS) et Bordeaux Management (BEM) se sont retrouvés ce matin dans le cadre de l'apport de l'audit social et de la RSE pour promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable. Il a été aussi l'occasion de faire une table ronde pour statuer sur les enjeux concernant l'emploi, de réfléchir sur le chômage des jeunes et voir comment favoriser le travail décent à travers les entreprises, pour un développement durable.