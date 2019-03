36e anniversaire de l'IDHP : 'L'occasion de rappeler que le Sénégal a un institut magnifique des droits de l'homme' (Pr. Samba Thiam)

Dans le cadre du 36ème anniversaire de I'IDHP, en date du 16 mars 2019, l'Institut des droits de l'homme a tenu une conférence à l'UCAD II, qui avait pour thème "les droits de I'homme et paix, entre tradition et modernité".

Cette manifestation coïncidait avec la sortie de la promotion des étudiants en Master Droits de l'homme, action humanitaire, mines et énergies. S'en suivra une cérémonie de remise de parchemins, suivi d'un concours plaidoirie sur les enfants de la rue et pour terminer, une soirée de gala aura lieu au niveau du Cercle messe des officiers.