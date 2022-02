35ème session de l’UA : Le Président Macky Sall soutient l’émergence d’une industrie pharmaceutique africaine pour répondre aux besoins du continent

Lors de la 35ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine qui s’est tenue à Addis Abéba, le Président Macky Sall, président en exercice de l’Union a magnifié la mise sur pied d’un écosystème de produits hygiéniques, pharmaceutiques et médicaux pour répondre à la crise de la Covid-19.











À cet effet, le Chef de l’État a encouragé la production de vaccins dans certains pays. Sur ce, il invite les États africains, au-delà de la riposte anti Covid, à maintenir cette nouvelle dynamique en gardant les questions de santé au cœur de notre agenda, afin de soutenir l’émergence d’une industrie pharmaceutique africaine capable de satisfaire nos besoins essentiels, et faire face à des pandémies comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme.







Par ailleurs, Macky Sall a également abordé la question de la pathologie du cancer qui est en train de faire des ravages, un tueur silencieux qui cause près de 20 millions de décès par an dans le monde, dont plus de 700 000 en Afrique.







Le président de la République a ainsi indiqué que 40 % de nos pays ne disposent d'aucune unité de traitement par radiothérapie.







En réponse à cette situation préoccupante, l’Agence internationale de l’Énergie a lancé l’initiative Rays of hope, Rayons de l’espoir, afin de soutenir les capacités des Etats membres, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, grâce aux technologies nucléaires, notamment l'imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie. J’encourage vivement, déclare le Chef de l’État, nos pays à appuyer la campagne Rays of Hope de l’AIEA qui contribue à la réalisation des ODD et de l’Agenda 2063...