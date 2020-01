35 sports au Programme des JOJ Dakar 2022.

Le Bureau Exécutif du CIO a entériné, le mercredi 08 janvier 2020 à Lausanne, la demande du Comité d’Organisation des JOJ Dakar 2022, d’ajouter au Programme deux (2) sports additionnels à savoir le Wushu et le Baseball.



Cette décision, qui porte à trente-cinq (35) le nombre de sports, fait suite à celle prise par l’instance du CIO lors de sa réunion du 03 décembre 2019 d’ajouter au programme de Dakar 2022 le Breaking, le Skateboard, le Karaté, l’Escalade et le Surf.



« Avec 35 sports inscrits, les JOJ Dakar 2022 détiennent ainsi le plus important programme sportif de l’histoire des Jeux Olympiques. Notre objectif est de faire participer le plus de disciplines, ce qui permet d’élargir la carte des pratiques du sport dans notre pays et en Afrique », a déclaré Monsieur Mamadou Ndiaye, Président du CNOSS, qui s’est réjoui de l’acceptation, à l’unanimité des membres, de la proposition du Sénégal.



Monsieur Ndiaye qui est présent à Lausanne dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Hiver 2020, présentera devant la 135ème session du CIO, le rapport d’avancement dans la préparation des JOJ 2022.



Il est accompagné de Monsieur Ibrahima Wade, Coordonnateur Général des JOJ 2022, de Monsieur Baidy Agne, Vice-Président du CNOSS, Monsieur Seydina Oumar Diagne et Monsieur Babacar Makhtar Wade, membres du COJOJ.