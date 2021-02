34ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine : La réponse de l’UA à la Covid-19 au menu des discussions.

Mme le Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur Aïssata Tall Sall à représenté SEM le Président Macky SALL à la 2ème journée des travaux de la 34ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue par visioconférence, sur le thème : « Les arts, la culture et le patrimoine: un levier pour construire l'Afrique que nous voulons ».







La réponse de l'UA à la COVID-19, l'élection des membres de la Commission et la réforme institutionnelle ont également été au menu des discussions de cette session au cours de laquelle le Président SALL a été élu Président en exercice de l'Union pour la période 2022-2023.