34 ème journée du CILSS : L’ensablement et la pollution des cours d’eau au Sahel et en Afrique de l’Ouest en exergue

Les activités de la 34 ème journée du comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) ont été ouvertes ce matin au ministère de l’environnement et du développement durable. Le thème de ces journées est « accroître la productivité des terres par la promotion des solutions innovantes de lutte contre l’ensablement et la pollution des cours d’eau au Sahel et en Afrique de l’ouest ». Une préoccupation majeure pour ces deux régions, a dit le Secrétaire général du ministère Amadou Lamine Guissé, qui a aussi rappelé que des actions d’envergure ont été entreprises par divers acteurs pour faire face à cette situation.