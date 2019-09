32e édition Dakar-Gorée : Près de 600 participants attendus

Pour cette édition 2019, le secrétaire général de la fédération sénégalise de natation et de sauvetage, Lamine Ndoye, de préciser : « Cette année, nous aurons environ 600 participants. Cette traversée est aussi une fête pour tous ceux qui adorent la nage. » Ainsi il y aura deux départs comme ce fut le cas lors de la précédente édition.



La plage de la Voile d’Or sera donc le point de départ. Dans un premier temps, il y aura la course A sur une distance de 5200 m à partir de 11h45. Et la seconde, à 12h00 pour la course B (4500m).





Lamine Ndoye, le Sg de la FSNS, espère ainsi contribuer à la vulgarisation de l’évènement qui constitue déjà un rendez-vous international pour les amateurs de natation.