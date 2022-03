31ème Anniversaire de la 1 ère guerre du Golfe / Malick Guèye : « L'histoire des Diambars est une honte nationale! »

Pour ces vieux militaires à la retraite, le préjudice subi lors de la première guerre du Golfe avec l'invasion du Koweït par l'armée irakienne qui, en plus de la menace d'attaquer l'Arabie Saoudite, est énorme.



31 ans après, les 496 "Diambars" dont 93 d'entre eux ont perdu la vie dans le crash de leur avion, renseigne le coordonnateur du collectif des victimes de la 1 ère guerre du Golfe, continuent de subir le préjudice.



Dans cet entretien avec Dakaractu, Malick Guèye revient sur les "trois coups tordus" que les victimes de cette guerre ont reçu de l’État du Sénégal. « L'alignement des salaires des "Diambars" sur celui des Sénégalais de l'extérieur les mieux payés, les indemnités que les 26 pays de la coalition ayant participé à cette guerre perçoivent depuis 31 ans et un Diplomail datant de 2014 entre le Premier ministre d'alors Mimi Touré et l'ancien ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye ».



Selon Malick Guèye, les 496 "Diambars" n'ont reçu qu'un million FCFA en plus de 40 000 FCFA destinés aux familles des 93 soldats décédés dans ce crash. "Cette histoire des "Diambars" est une honte nationale du Sénégal devant l'opinion internationale", déclare-t-il, avant de signaler : "tous les 26 pays ont été indemnisés et continuent de l'être jusqu'à ce jour au moment où un pays comme le Sénégal à majorité musulmane continue de se nourrir des dûs destinés à des veuves et orphelins".



À quelques jours du 31ème anniversaire prévu ce 21 mars 2022, le collectif rappelle au Président Macky Sall sa promesse de les régulariser et interpelle l'ancien 1er ministre Mimi Touré sur le diplomail datant de 2014 entre elle et Mankeur Ndiaye.