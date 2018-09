313 ' KAAMILS' À TOUBA- Une fille de Serigne Mourtadha Mbacké prie pour la réélection du Président Macky Sall

Sokhna Mame Khary Mbacké Mourtadha ne s'en cache pas. Elle œuvre pour la réélection du Président Macky Sall. Dans la perspective d'atteindre ses objectifs, elle a mobilisé 45 écoles coraniques et fait parcourir le Coran à 313 reprises.



'' J'ai voulu prier pour la paix au Sénégal et pour le succès du candidat Sall à la prochaine Présidentielle '' dira-t-elle, à la presse. La fille de Serigne Mourtadha Mbacké Khadim Rassoul estime que la paix au Sénégal est strictement liée au maintien du Président Macky Sall au pouvoir au terme d'élections claires, transparentes et remportées dès le premier tour avec aisance.



Sokhna Mame Khary Mbacké ne manquera pas de s'investir dans le social en payant, séance tenante, la carte Cmu à 1000 ndongos-daaras après avoir offert aux daaras des denrées alimentaires de première nécessité, des nattes et des enveloppes financières. Un geste hautement salué par Serigne Khaly Diakhaté, présent au nom de la Rabita.



Étaient présentes à la cérémonie religieuse, plusieurs personnalités religieuses. C'est le cas de Serigne Mbacké Daba Sarr et de Serigne Mbacké Mourtadha. La classe politique s'est fait représenter par la mouvance présidentielle.