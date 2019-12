31 décembre : L’adresse à la nation du président de la République « n’est pas un discours bilan », selon Abdou Mbow

Abdou Mbow, qui était l'invité de l'émission Face à Dakaractu, considère le discours télévisé du président de la République pour la nouvelle année comme une « tradition ». Pour le porte-parole adjoint de l’Apr, « c'est l'occasion de revenir sur certaines réalisations et de se projeter dans celles à venir en présentant ses vœux aux sénégalais ».



« Le discours ne dépasse pas 15 à 20 minutes. C’est un discours pour souhaiter une bonne et heureuse année aux sénégalais. C’est aussi l’occasion pour le président Macky Sall de revenir sur ses réalisations et annoncer des perspectives », a indiqué le parlementaire.



Mais, il ne s’agira pas, si l’on en croit le député de la majorité, « de dresser le bilan ». Car, « l’occasion ne sied pas », selon lui. « Ce n’est pas un discours bilan. Le temps ne le permet pas et l’occasion ne sied pas pour faire un discours bilan. N’empêche le président de la République va aborder des questions importante, ce sur quoi on l’attend. C’est l’essentiel », assure l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale.



L'exercice permet aussi au chef de l'État «d’aborder les questions importante», nous apprend le responsable de l’Alliance pour la République (Apr). « Le discours sera surtout d’une importance capitale. N’oublions pas que le président Macky Sall a été réélu cette année, en 2019, et ce sera la première fois, depuis le début du deuxième quinquennat, que le président s’adresse aux sénégalais. Donc, ce sera un discours rassembleur. Le président de la République est dans une logique de rassembler les sénégalaises et les sénégalais », a-t-il ajouté.