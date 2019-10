30e anniversaire de la convention des droits de l’enfant : Ndèye Saly Diop Dieng lance le patronnage 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations et la matérialisation des grandes ambitions du ministère de la femme, de la famille et de la protection, Madame Ndèye Saly Diop Dieng a présidé ce 29 septembre, l’organisation du patronage 2019 qui entre dans la forme d’éducation et de socialisation des enfants, au sein du collège Alioune Diop.



Ce patronage est initié cette année dans le but de permettre aux enfants de participer au 30e anniversaire de la convention des droits de l’enfant ratifiée par le Sénégal.



Cette convention dont parle madame le ministre, reconnaît à tous les enfants le droit à un développement physique, mental, spirituel, moral et social qui se réalise grâce à l’école, mais aussi avec leur concours éducatif en tant que lieu d’apprentissage de citoyenneté et d’acquisition de compétences de la vie courante.