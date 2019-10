30e Anniversaire de la CIDE : : Ndèye Saly Diop Dieng installe le comité d’organisation.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection, Ndèye Saly Diop Dieng, a présidé ce mardi l’installation du comité national d’organisation.



En effet, le Sénégal célèbre le 30e anniversaire (1989-2019) de la convention internationale des droits de l’enfant, en collaboration avec l’ensemble des partenaires au développement et des acteurs du secteur de la protection de l’enfant.



Cette convention a été ratifiée par le Sénégal en juillet 1990 et la cérémonie de commémoration se tiendra le 20 novembre prochain.



Dans sa volonté de repositionner la protection de l’enfance au cœur de l’intervention publique et de continuer à en faire une priorité, le gouvernement compte prendre comme repère la date du 30 novembre.



Ce comité installé aujourd’hui par Ndèye Saly Diop Dieng aura pour mission de définir les orientations stratégiques pour la célébration de l’événement à venir et de favoriser la participation des acteurs et partenaires. Selon, Ramatoulaye Ndao, la coordinatrice de la CAPE, ce comité assurera aussi la participation effective des enfants et va contribuer à la mobilisation des ressources.



Toujours sur le chemin du 20 novembre, le comité organisera entre-temps des rencontres préparatives de l’événement. Après cette réunion d’installation, une autre à mi-parcours sera mise en place en mi-octobre et au milieu du mois de novembre, place à la finalisation et au lancement des activités phares.



L’activité principale du 20 novembre sera notamment l’illumination du monument de la Renaissance africaine et une exposition de photos dans le cadre du projet «enfants jeunes reporters».