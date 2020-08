3050 tonnes de nitrate d’ammoniac au Port de Dakar : les assurances de la Direction

Les 3.050 tonnes de nitrate d’ammoniac exposées au niveau du Mole 3 du Port de Dakar et dédié aux marchandises du Mali sont en transit à Dakar. Rappeler que ce produit a été à l’origine de l’explosion qui a ravagé le Port de Beyrouth dernièrement et qui a causé plus d’une centaine de morts. Selon la Direction Générale du Port de Dakar, « leur enlèvement est imminent ». Sur ce tonnage, 350 tonnes ont été déjà évacuées vers le Mali qui reste sa destination finale après son débarquement par l’armateur XLOC. Selon la même source, une mise en demeure a été servie au propriétaire pour l’enlèvement sans délai de la marchandise. « Ce dernier a déjà trouvé un entrepôt à Diamniadio. Il est en train de

travailler avec le ministère de l’Environnement pour avoir l’agrément en vue d’enlever instamment cette cargaison », indique le texte.





Mesures prudentielles à propos de la gestion des produits dangereux



Le Port autonome de Dakar informe aussi avoir pris des mesures prudentielles, à propos de la gestion des produits dangereux au niveau du Port de Dakar, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en la matière. Au niveau national, lit-on sur la note toujours, le Sénégal a une réglementation qui intervient dans la gestion des cargaisons de marchandises dangereuses. Il y a, notamment, l’instruction présidentielle en date du 30 octobre 1995.

« Le Sénégal à l’instar des autres pays, s’inscrit dans le respect des différentes conventions édictées par l’OMI, pour dire que le Port de Dakar n’a pas attendu la survenue de l’accident du Liban pour prendre des mesures prudentielles. En effet, un port est un point d'entrée-sortie important sur le territoire national, sous ce rapport, la sûreté/sécurité doit y être envisagée de manière globale avec l'ensemble des acteurs concernés ».