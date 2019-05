30 morts en un mois sur les routes et en mer

L’As informe que pas plus tard qu’hier, à Kaolack, un accident a fait un mort et un blessé grave. Un conducteur de moto-jakarta et sa cliente ont été heurtés par un camion benne, entraînant la mort sur le coup de la dame et des blessures graves chez le jakartaman.



Le 14 mai, vers 15 heures, un camion fou a fait 8 morts et 27 blessés dans un accident, en heurtant un minibus, en provenance de Nioro. Le 13 mai 2019, à Thiaroye, un autre camion fou a heurté des conducteurs de scooters.



Selon des témoins du drame, au moins quatre personnes ont perdu la vie sur le coup, parmi lesquelles le célèbre animateur de Excaf TV, Baye Fallou Cissé. Le 10 mai 2019, un autre grave accident sur la route de Kaolack fait 3 morts.



Il s’agit de 3 agents de Cisscorp, l’entreprise de l’homme d’affaires Baye Ciss, qui se rendaient à Kaolack pour présenter leurs condoléances, suite au décès du père de leur collègue, Ndèye Marème Camara.



Le 6 mai 2019, à Oussouye, à hauteur du village d’Enampore, dans l’arrondissement de Nyassia, un naufrage s’est soldé par la mort de 8 personnes, dont plus de 4 enfants. La pirogue qui venait de l’île d’Eloubalyr, avait à son bord plus d’une trentaine de personnes revenant d’une cérémonie familiale et regagnant Ziguinchor.



Au même moment, 5 pêcheurs d’une même famille sont portés disparus à Saint-Louis.



Le 3 mai 2019, un accident sur l’autoroute « Ila Touba », à hauteur du village de Lagnar, tue trois membres d’une même famille. Un véhicule 4×4 a violemment heurté un camion sans feu arrière.



Le 8 avril 2019, un accident fait 5 morts, à hauteur de Koungheul, dont la cantatrice du Fouladou, Mayo Diao, qui rentrait à Pakour Maoundé, en provenance de Dakar où elle s’était produite.