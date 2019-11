30 ans ASFDU : « Il faut que les femmes participent au même titre que les hommes en quantité et en qualité au développement du pays » (Marième Dièye Diop)

Dans le cadre de ses 30 d’existence, l’association Sénégalaise des femmes diplômées des universités du Sénégal (ASFDU) a tenu un panel ce Samedi 30 novembre à Dakar. Selon la Présidente, Marième Dièye Diop, ce panel offre un espace de réflexion autour du thème général « le leadership féminin et la parité » dont quatre plans de communication axés principalement sur les relations qui doivent être faites entre la bonne éducation et la formation des femmes et des filles. Lors de cette manifestation, Madame Dièye n’a pas manqué de souligner qu’il faut que les femmes participent au même titre que les hommes en quantité et en qualité au développement du pays ». Interpelé sur les violences faites aux femmes, Mr Sidy Guèye, le secrétaire général du ministère de la femme du genre et de la protection de l’enfant a souligné que le ministère a toujours lutté contre les facteurs de violence et sur ce registre, le ministère a mis en place des mécanismes pour lutter contre les violences basées sur le genre.