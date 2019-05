3 questions à Mamadou Bamba Ndiaye : « La sortie de Ousmane Sonko sur l’opposition est une forme d’arrogance et de mépris difficilement compréhensible »

Ousmane Sonko lors de sa conférence de presse a indiqué que les membres de l’opposition présents au dialogue national ne l’étaient que par intérêt ?

Mamadou Bamba Ndiaye : « J’espère qu’il n’est pas l’auteur de ces propos. Ce serait une forme d’arrogance et de mépris difficilement compréhensible. Vous savez cela fait trente ans que je m’active dans le fonctionnement de ce cadre unitaire surtout de l’opposition. Nous en avons beaucoup créé avant d’arriver à l’alternance de 2000. Je connais la difficulté du fonctionnement de ces cadres, je sais qu’il faut être patient et c’est une tache tout à fait complexe. Il y a toujours des divergences et c’est normal. Mais la différence se fait toujours dans la façon de taire ces divergences. Sommes-nous capable de gérer ces divergences de façon responsable, ou bien de façon immature ? C’est la seule question qui mérite d’être posée. Et là, c’est une gestion infantile. Nous ne pensons pas la même chose. C’est normal mais pourquoi nous insulter, c’est tout à fait superflu comme déclaration. Pourquoi nous tirer nous-mêmes dessus. Il faut respecter les positions des uns et des autres ».



Mais est-ce qu’il n’a pas raison puisque depuis le début du processus Macky Sall posait des actes non consensuels comme le parrainage

Mais vous répondez vous-même à cette question. Macky Sall ne l’acceptait pas et nous nous opposions. Aujourd’hui il l’accepte, mais nous allons. Sonko n’a pas raison parce qu’il demandait cela avec nous, aujourd’hui que les conditions que nous avions posées pour un dialogue sont réunies comment pouvons-nous dire nous sommes contre un dialogue parce que Macky Sall est bleu ou est vilain ? Ce n’est pas acceptable!



Mais êtes-vous sûr que Macky Sall va respecter l’engagement à appliquer les conclusions issues de ces concertations ?

Il l’a dit hier. Il a clairement pris l’engagement. Nous avions demandé deux choses c’est la personnalité indépendante et aussi l’engagement à respecter les conclusions. Il les a respectées. Ce serait infantile que nous continuons à boycotter...