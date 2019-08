2eme tour Préliminaires Ligue des champions CAF : Génération foot hérite du « géant » Zamalek

Après leur belle victoire 3-0 sur les LPRC Oilers ce samedi a stade Lat Dior de Thiès, les hommes de Djiby Fall iront défier le club égyptien de Zamalek dans le second tour des éliminatoires de la ligue des champions Africains. Le match aller est prévu au Sénégal entre le 13 et le 15 septembre, le match retour se jouera deux semaines plus tard, à une date à déterminer.

Au prochain tour, Génération Foot devra donc sortir le grand jeu pour espérer continuer l’aventure de la ligue des champions CAF. En effet, face au redoutable Zamalek, il faudra forcément hausser le niveau de jeu, vu que les égyptiens ont étrillé leur derniers adversaires, Dekedaka (Somalie) sur le score de 13 buts à zéro sur les deux matches (7-0, 6-0.)

Fondé en 1911, le club Egyptien de Zamalek a déjà remporté à cinq reprises la ligue de champions CAF et, à déjà remporté douze fois le championnat Egyptien entre autres trophées majeurs. En 52 ans, Zamalek compte déjà une cinquantaine de titres, un des plus beaux palmarès du football Africain.