2ème phase MCC : le ministre de l’Energie dévoile les clauses du financement du Compact à hauteur de 300 milliards de CFA d'ici 2025

Venue présider l’ouverture de l’atelier de la 1ère revue annuelle de la feuille de route de la stratégie électricité à l’horizon 2035, la ministre de l’Energie et du pétrole est revenue sur la seconde phase du Millennium challenge corporation.



Selon Aïssatou Sophie Gladima, « pour cette seconde phase, le gouvernement américain compte nous accompagner dans notre projet de couverture universelle en électricité. Car pas de développement sans électricité. C’est pourquoi nous misons aussi sur l’électrification globale de tous les villages pour faciliter la production, la conservation et la consommation car l’équité est très importante. La projection de 2035 a été ramenée jusqu’à 2025 car la découverte des ressources naturelles nous est favorable », a fait savoir la ministre.

Cette phase 2 du Millennium challenge corporation du gouvernement américain vise une capacité de production de 3 000 MW et un accès universel à l’électricité pour lequel tout est mis en œuvre pour son atteinte d’ici 2025 pour un montant de financement de 300 milliards de francs CFA.