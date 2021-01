2ème journée Ligue 1 / Tous les matches prévus à 16h : Teungueth FC et le Jaraaf démarrent contre le CNEPS et Dakar-Sacré-Cœur...

La ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) a publié la programmation de la deuxième journée de ligue 1 avec deux affiches calées le samedi et les cinq autres le dimanche. La faute à l’état d’urgence décrété, assorti d’un couvre-feu dans les régions de Dakar et à Thiès, le planning a été légèrement aménagé avec une uniformisation des horaires de toutes les rencontres prévues à 16h00 Gmt.



Après leurs exploits en tour préliminaire de la Ligue des champions et en Coupe CAF, Teungueth FC et le Jaraaf, qui avaient raté la première journée, vont officiellement entrer en lice ce week-end. Deux déplacements périlleux attendent ces favoris à la lutte au titre. En effet, TFC se rendra à Thiès au CNEPS pendant que le Jaraaf ira défier Dakar SC à Amadou Barry.



L’actuel leader de la L1, l’AS Douanes devra confirmer sa belle entrée (3-2 contre le CNEPS) contre les Galactiques de Niary Tally battus (2-1) par Diambars en ouverture. Sur la pelouse de Déni Biram, les « Grenats » de Génération Foot tenteront de rester sur leur dynamique de victoire (1-0, contre Gorée) contre le stade de Mbour.