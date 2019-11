2ème journée Challenge des Champions : L'US Gorée prend le dessus sur Diambars et rejoint les demi-finales. Dakar Sacré-cœur au bord de l'élimination...

La deuxième journée du Challenge des Champions s'est déroulée ce jeudi 21 novembre au stade Alassane Djigo de Pikine. Avec deux affiches au menu : Diambars - US Gorée et Dakar Sacré-Cœur /Jaraaf, les spectateurs étaient servis.



C'est ainsi que dans le premier acte, les insulaires de Gorée, ont pris le dessus sur les "Diambars" dominés 2-1. Un succès qui qualifie directement Gorée en demi-finale après leur match nul lors de la première journée 0-0 contre Génération Foot.



Dans la deuxième affiche de cette seconde journée, le Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur se sont quittés dos à dos (0-0.) Un résultat qui hypothèque les chances de DSC battu d'entrée par Teungueth FC (4-0.)



Pour cette première édition du Challenge des Champions, la fédération sénégalaise a débloqué une enveloppe de 9 millions FCFA en guise d'appui aux 6 équipes participantes. Ce tournoi regroupe les trois premières équipes de ligue 1, les deux finalistes de la coupe du Sénégal et le vainqueur de la coupe de la ligue.



La troisième journée est prévue le 24 novembre prochain au stade Alassane Djigo de Pikine. Avec à l'affiche le choc entre Génération Foot et Diambars à 15h00 GMT. Les Rufisquois de Teungueth FC joueront la qualification contre le Jaraaf de Dakar à 17h00 GMT.