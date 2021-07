2ème journée / CAN minifoot 2021 : Le Sénégal bat le Nigéria 3 buts à 2 et décroche son ticket pour les quarts de finale.

C'est une très belle prestation que les lions du minifoot ont livré ce 10 juillet, au Ilaji international minifoot stadium face aux aigles du Nigéria, consacrant ainsi la 2ème victoire d'affilée des coéquipiers de Momo Cissé.

La tactique du coach sénégalais, Cheikh Sidy Ba a payé avec une entrée en jeu réussie dans la première période.



En moins de 7 minutes de jeu, le gardien Khadim Ndiaye a effectué une passe sur Fadel Niang Diop qui, en une touche de balle retrouve dans la surface de réparation Mouhamed Habib Daf qui finit par mettre la balle au fond des filets. 1 but à 0 pour le Sénégal qui n'a pas pu maintenir le score car le Nigéria est revenu à égalité après 16 minutes de jeu. Le résultat à la première mi-temps ne changera pas 1 but partout entre le Sénégal et le Nigéria, pays hôte de cette édition 2021 de la CAN minifoot.



Au retour des vestiaires, le coach a revu la stratégie déroulée avec la sortie de l'attaquant Mouhamed Habib Daf remplacé par le jeune Mamadou Barry dit DG. Un changement avantageux avec l'inscription par ce dernier du second but sénégalais après plus de dix (10) minutes de confrontation.



Un coup franc matérialisé par Sidath Ndiaye a fini dans les pieds de Momo Cissé qui place la balle pour le buteur qui concrétise l'action. 2 buts à 1 en faveur des lions de la Téranga. Les camarades de Karifa Camara n'ont pas voulu lâcher du lest car à la 34 ème minute, le numéro 9 sénégalais, Baye Djiby Ba trouve les filets Nigérian pour inscrire le 3ème but du Sénégal.



Malgré la vigilance des lions du minifoot, les aigles ont, tout de même réussi à marquer leur second but à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre. Score final 3 buts à 2, plaçant ainsi le Sénégal en tête du classement du groupe A avec 6 points. Cette victoire contre le pays organisateur permet à l'équipe nationale de décrocher son ticket pour les quarts de finale de cette CAN 2021 de minifoot.



Le Sénégal avait battu, vendredi, la Zambie sur le même score et jouera son prochain match de poule, ce dimanche 11 juillet, contre la Lybie qui a fait match nul pour son entrée en compétition, jeudi, contre le Nigeria.