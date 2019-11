2ème édition randonnée pédestre Cité Sipres 2 - SICA : Le sport et la convivialité pour la promotion du vivre-ensemble.

La deuxième édition de la journée de randonnée pédestre des résidents de la cité SIPRES 2 - SICA s'est déroulée ce dimanche 24 novembre 2019. Une seconde édition dont le thème a porté sur la promotion du vivre-ensemble. Un concept qui s'inscrit parfaitement dans la ligne directrice de l'association des résidents de la cité SIPRES 2 - SICA (ARCSS) dirigé par El Hadj Diop. C'est ainsi que tous ont mis les tenues de jogging et chaussé les baskets pour entamer cette longue marche conviviale. Mais, auparavant, une séance de démonstration des gestes de premier secours a été tenue par les agents de la croix rouge internationale, afin d'initier les résidents de la cité à ces réflexes qui peuvent sauver une vie.

C'est donc avec une excellente organisation, et un itinéraire bien pensé, que les marcheurs ont pu se dépenser durant un plus d'une heure de temps. Arpentant les abords de la VDN. Malgré l'ardeur de la chaleur et les rayons du soleil dominical, l'enthousiasme des randonneurs restera intact jusqu'à l'arrivée. À l'issue de cette deuxième édition, le président de l'ARCSS, s'est félicité de l'implication des uns et des autres. Tous déterminés à faire de leur cité un modèle en terme d'organisation, de sécurité, de salubrité et surtout de promotion de la préservation de l'environnement.