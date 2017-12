2ème édition des Rencontres de la Diaspora sénégalaise : le FONGIP lance deux fonds spéciaux

Le Fongip a participé à la 2ème édition des Rencontres de la Diaspora sénégalaise qui s’est tenue les 22, 23 et 24 décembre 2017 à New York. Ces rencontres co-organisées par la Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur, le Consulat Général du Sénégal à New York et l’Association des Sénégalais d’Amérique, ont été une occasion pour le FONGIP de présenter le Fonds de Garantie pour l’accès au Logement (FOGALOG) permettant aux Sénégalais à revenus modestes ou irréguliers d’avoir accès au crédit immobilier long terme et le Fonds de Garantie pour l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FOGARISE) exclusivement dédié aux Sénégalais de la Diaspora. Cela a également été l’occasion pour le FONGIP, représenté par son Administrateur Général, de signer avec le Fonds de Garantie et d’Investissement de la Diaspora (FONGAD Invest) une convention de garantie d’un montant initial d’un milliard de FCFA dédié aux projet portés par la Diaspora. « Cette convention est la première en son genre. Elle est l’expression d’une volonté bien comprise et clairement exprimée entre le FONGAD Invest, structure privée de la Diaspora et le FONGIP, structure de l’Etat qui mettent en œuvre leur synergie pour financer et accompagner les Sénégalais de la Diaspora au travers d’un sous fonds de garantie dédié. En 3 ans d’activités, l’intervention du FONGIP, par le FOGARISE, a permis de faire financer 2,3 milliards de FCFA à des projets portés par des Sénégalais de la Diaspora des Etats Unis, du Canada, de la France, de l’Espagne, de la Suisse et de l’Autriche. Ces projets ont permis de créer 327 emplois », éclaire le communiqué du FONGIP reçu par Dakar Actu.