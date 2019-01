2ème édition de la foire « Ëllëg bu leer » à Guédiawaye : Le BIG à la rencontre des jeunes et des femmes

Le Bureau d’Information Gouvernementale (BIG) a organisé la deuxième édition de la foire « Ëllëg bu leer » à Guédiawaye le dimanche 27 janvier 2019.

L’objectif de cette activité est d’aller à la rencontre des jeunes et des femmes des localités visitées pour leur donner toutes les informations disponibles en matière de formation, d’emploi et d’aide à l’entrepreneuriat afin qu’ils saisissent les opportunités qui s’offrent à eux.

A cet effet, le Directeur général du Bureau d’Information Gouvernementale, Monsieur Doudou Sarr Niang, a rappelé qu’ « il y a des programmes que l’État a mis en place. Il est de la mission du BIG d’aller voir les préoccupations des populations à la base et de les remonter au Gouvernement en vue de trouver des solutions ».



Le Coordinateur national du Centre de Recherche et d’Essai (CRE), Monsieur Toumané Doumbouya, a soutenu que « l’État a mis en place énormément de structures d’accompagnement des jeunes et des femmes pour leur employabilité et leur financement ».



Cette deuxième édition de la foire « Ëllëg bu leer » a été organisée en partenariat avec le CRE de Guédiawaye.