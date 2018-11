2ème cérémonie de remise de financements de la DER / FJ : L'entrepreneuriat du numérique prend son envol avec un 1 milliard.

Un financement de 10 milliards de francs Cfa a été octroyé aux jeunes entrepreneurs et start-up à l'occasion de la deuxième cérémonie de financement de la DER. Cependant, l'entrepreneuriat du numérique est au sommet avec une allocation d'un milliard pour le renforcement et l'amélioration de leurs projets, afin de consolider l'entrée dans l'ère du numérique déjà inscrit sur le PSE.

En outre, le président Macky Sall projette de multiplier le milliard par trois pour l'année prochaine. Ainsi, les autres entreprises évoluant dans l'agriculture, l'industrie culturelle, les services, le tourisme entre autres secteurs de développement, ont aussi reçu leur financement. C'est le cas de celui du cosmétique qui s'active dans la transformation du beurre de Karité basé à Malèm Hodar, et bien d'autres récipiendaires bénéficiaires de ces financements de la DER.

La cérémonie s'est tenue au CICAD ce samedi, sous la présidence du président Macky Sall.