2ème Forum du Numérique : « Face à la pandémie et ses impacts, le meilleur du numérique s’est manifesté dans la gestion de la crise sanitaire ». (Macky Sall)

La deuxième édition du Forum du Numérique placé sous le thème : «Le Digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance de l’économie», co-organisé par le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications et la Présidence de la République du Sénégal, a démarré ce 26 novembre au CICAD.



Cette manifestation qui dure deux jours, a été marquée par la remise de prix aux lauréats qui se sont démarqués lors de cette présente édition. Selon le chef de l’État Macky Sall qui a remis le Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’innovation dans le numérique, « au sein et entre les nations, le numérique est au cœur des dynamiques qui catalysent les mutations ambivalentes du 21ème siècle où le meilleur côtoie le pire…. »



D’une part, il y a la face lumineuse du numérique, celle qui éclaire l’humanité par le savoir et le savoir-faire. Il rapproche les individus, facilite les échanges, le commerce et le développement, la santé…dira-t-il.



« Il y'a aussi le côté sombre du numérique, avec sa nébuleuse qui répond à la haine et à la vengeance. Il alimente la cybercriminalité et multiplie les fake news », a-t-il ajouté lors de son discours à la cérémonie d’ouverture de ce forum.



Ainsi selon toujours le président Sall, face à la pandémie et ses impacts, le meilleur du numérique s’est manifesté dans la gestion de la crise sanitair. Le président de la République a aussi salué l'ingéniosité des jeunes sénégalais qui ont beaucoup contribué à la lutte contre la propagation de ce virus.