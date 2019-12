2e session ordinaire du CESE / Audition Mariama Sarr : Les interpellations phares pour une administration réformée.

Pour la clôture de sa deuxième Session Ordinaire 2019, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), a procédé à l’audition du Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama SARR ce mardi 10 décembre 2019.



Au cours de cette troisième et dernière séance plénière, il a été question d’examiner et d’adopter l’Affaire n°2019- 06, relative au projet d’avis sur le thème « réforme de l’Administration publique et sa modernisation ».



Les différentes interventions ont été axées généralement sur les mécanismes conduisant à un système d’administration bien restructurée et rénovée.



Sur le volet judiciaire, l’allègement des procédures pénales pourrait aussi, selon certains intervenants, contribuer à cette réforme souhaitée dans l’administration. Les lenteurs des procédures judiciaires ont été aussi soulignées par un des intervenants qui a même lancé une invite à faire attention en tenant compte de la réforme du code pénal.



Les conseillers ont aussi évoqué la question de la décentralisation de l’administration, la jonction avec l’acte 3 de la décentralisation, car, comme l’ont si bien souligné certains d’entre eux, « l’acte 3 peut poser certains problèmes car, ils existent un certain nombre de mairies qui n’ont pas de moyens substantiels et il faudrait cependant, bien creuser cet aspect ».



La revue trimestrielle du budget de tous les ministères est aussi une des recommandations. De ce point de vue, étant donné qu’actuellement il est question de budget programme, la pertinence de cette revue se verra bien notée dans ce cas précis.



Pour aller dans le sens d’une bonne administration, il faut des compétences pour aller vers les changements souhaités. Le comportement et la conduite des fonctionnaires sont des points essentiels pour jouer de manière utilitaire sur ces réformes.



Les ODD étant d’actualité, il est clair qu’une réforme, dans le but d’associer le secteur privé est importante, comme l’a si bien souligné un des intervenants, introduit par la présidente du Conseil économique social et environnemental. D’autre part, « il faut créer des niches d’emplois, nous sommes dans un monde ouvert et il faut aller vers l’intégration agissant sur les réformes ».



Pour un perfectionnement durable de l’administration, plusieurs intervenants ont évoqué la question de la digitalisation, « il faut arriver à créer un niveau de performance surtout au niveau de l’archivage, l’intégration des questions d’économie et de création d’intelligence, identifier les échecs, aller vers les marchés etc... »