2e retour de parquet pour le malade mental, meurtrier de son fils à Rufisque.

Mbary Sy, le malade mental qui a poignardé à mort son fils de 25 ans, bénéficie d'un second retour de parquet. Ainsi, il a passé encore la nuit au Commissariat central, avant de pouvoir faire face, certainement ce vendredi, au Procureur de la République. Mais pour pouvoir évoquer l'article 50 du code pénal, le Maître des poursuites aura besoin de preuves formelles attestant de la folie d'un meurtrier.

Et pour le cas d'espèce, il a l'obligation d'ordonner une expertise médicale, sa propre famille ayant souligné dans l'enquête préliminaire, que l'auteur du drame souffrirait de troubles mentaux.

Et même si Mbary Sy a perdu ses documents délivrés dans le passé par l'Hôpital psychiatrique de Thiaroye où il suivait ses traitements, de Darou Rahmane à la boulangerie de Diokoul Wague de Rufisque, quartier où habite Ansoumana Dione, personne n'ignore sa maladie mentale...