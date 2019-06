2e galop des Lions à Ismaïlia : Sadio Mané s'est entraîné seul, après un travail en salle

Le n°10 des Lions et des Reds a été mis à rude épreuve par le préparateur physique qui n’a point ménagé le joueur de Liverpool. Il s’est entraîné en salle. Le préparateur physique s’est surtout appuyé sur le renforcement du gainage par divers exercices, avant que l’attaquant des Reds ne rejoigne ses partenaires sur la pelouse du terrain d’entraînement de l’hôtel Golden Tulip.



Après un toro d'un quart d'heure, les Lions ont été divisés en deux groupes et ont travaillé la conservation sur un espace réduit. Puis Aliou Cissé a organisé une mini-opposition d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et Diao Baldé étaient associés en attaque, Koulibaly, Salif, Wagué et Sabaly, en défense. La plus grande indication repose sur l’identité du trio au milieu, à savoir Alfred Ndiaye, Gana Guèye et Krépin Diatta. Pour le reste, le sélectionneur semble avoir quelque peu mélangé.