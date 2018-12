2e édition du grand prix du Chef de l'État : Gorgui Faye est le meilleur enseignant

Gorgui Faye, directeur de l'école élémentaire de Cobongoye a remporté le grand prix du Chef de l'État de l'édition 2018. La cérémonie de récompense s'est tenue, ce vendredi, en présence du président de la République, Macky Sall.



Le lauréat a reçu une médaille, un diplôme et un chèque de 20 millions de FCFA en guise de récompense. Ainsi, les premiers et deuxième prix d'encouragement ont été respectivement décernés à Assyatou Koïté, institutrice de deuxième classe en service à l’école élémentaire Bounama Diallo de Bakel et Fatoumata Faty, professeur de collège d’enseignement moyen au Cem Fodé Kaba Douboumya de Sédhiou. Ces dernières ont chacune reçu une somme de 5 millions de FCFA.



Macky Sall qui présidait cette cérémonie de récompense a rendu un hommage au lauréat pour son sens du devoir. Et invité les enseignants à suivre l'exemple.



Cette année, l'Invité d'honneur est Maxime Sou, enseignant en primaire à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.