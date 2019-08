2e édition "Salon tournant de l'économie sociale et solidaire" à Diamniadio : La détermination des aspects organisationnels ce matin

Étant érigée comme priorité nationale fondamentale par le chef de L'État, l'économie sociale et solidaire reste un des pilliers gage de développement économique sociale.

Dans cette optique, l'organisation du "Salon tournant économie sociale et solidaire" né sous l'impulsion du président de la République entre dans le cadre de la mise en exergue des potentialités du pays en matière de richesses et développant l'économie sociale et solidaire.

Pour rappel, la première édition de ce salon avait été organisée au Maroc en Novembre 2017 avec la participation d'une soixantaine d'exposants du Sénégal provenant des régions de Thiès, Ziguinchor, Dakar et intervenant aussi dans différents secteurs tels que l'agro-alimentaire, l'artisanat, l'economie circulaire, le micro-financement...

Pour cette deuxième édition, le thème du salon qui porte sur " l'économie sociale et solidaire, un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat" montre toute l'importance et la particularité que le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire accorde à la portée économique découlant de la micro-finance.

Ce matin, ce sera l'occasion pour les acteurs autour de l'organisation de ce Salon qui se tiendra du 26 octobre au 02 novembre 2019 au centre des expositions de Diamniadio, de mettre en relief les possibles acquis découlant de l'initiative des deux pays que sont le Maroc et le Sénégal dans le cadre du groupe d'impulsion économique Maroc/Sénégal.