2e J Groupe C : Sénégal-Algérie se déroule sous une chaleur lourde et accablante

Le match amical Sénégal-Algérie, comptant pour la deuxième journée des phases de poule (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 se disputera dans quelques sous une chaleur assez lourde et accablante. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné, à une heure où la température reste élevée au Caire. Au moment où nous écrivons ces lignes, les joueurs ne sont pas encore entrés sur la pelouse.



Le thermomètre du stade affiche plus de trente degrés. Une température difficilement supportable pour les deux équipes et qui aura forcément une conséquence sur la qualité du jeu. Et l'arbitre de la rencontre sera sans doute sensible à la chaleur. Des pauses additionnelles sont envisagées…