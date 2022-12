28 milliards injectés dans la ville de Rufisque : Oumar CISSE, maire de la ville Confirme le DG de SOCOCIM Industrie.

Dans une tribune à la presse, le directeur général de la SOCOCIM Industrie, M. Youga Sow a affirmé que près de 28 milliards FCfa sont versés depuis 2000, par la première cimenterie de ce pays, à la ville de Rufisque.



Une sortie qui a eu l’effet de susciter la colère du maire de la ville, qui juste après la sortie du DG Youga SOW, a donné rendez-vous à la presse pour dit-il « répondre au. Dg de SOCOCIM ».



Ce qui fut fait, ce mercredi 28 décembre 2022. Et on attendait tout naturellement à un démenti, sur les 28 milliards injectés dans les caisses de villes de Rufisque. Mais contre toute attente, le maire de la ville de Rufisque, n’a ni plus ni moins fait que confirmer les propos tenus par Youga SOW. En effet, Oumar CISSE, maire de la ville de Rufisque, n’a en vérité qu’apporté des précisions sur la déclaration du directeur général de l'industrie Sococim. En effet, le maire de Rufisque a bien confirmé que la société injecte bel et bien « 1, 3 milliard dans les caisses de la ville ».



Pour rappel, ces mêmes chiffres avaient été annoncés par l’ex maire de Rufisque Est, alors candidat à la ville de Rufisque. En lieu et place de preuves faites de l’utilisation de ces ressources, qui n’ont, sans se leurrer, eu aucun impact sur le visage de la ville, dont les rares infrastructures, surtout routières, dont elle bénéficie, sont l’œuvre de l’état du Sénégal.



La question légitime à la qu’elle le maire de Rufisque se devait de répondre est de savoir « où sont donc passé ces milliards injectés dans les caisses de la ville de Rufisque ? Au contraire le maire de la ville a fait dans la diversion en voulant corriger le DG de SOCOCIM qui a dit que la société « contribuait à hauteur de 50% dans le budget de la ville » En effet, « le budget de la ville de Rufisque de 2019 à 2021, en terme de recette de fonctionnement est entre 4 milliards 400 millions à 4 milliards 600 millions, au lieu de 2 milliards et quelques, comme le pense le dg de la Sococim. C'est pourquoi, il disait que la Sococim contribue à hauteur de 50 %, alors qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 29 à 30%", a précisé O. Cissé. Qu’a cela ne tienne, 30% ou 50% c’est bien 1, 3 milliard par an que la SOCOCIM verse à la vielle ville. Toujours dans sa tentative de diversion, l’actuel maire de la ville Rufisque, est devenu le temps d’une conférence de presse l’avocat de ces prédécesseurs dont il a lui et pendant très longtemps décrié leur gestion à la tête de l’institution.



« Je trouve ça indécent, inqualifiable. Fouler aux pieds la dignité d'honnête maires qui se sont succédé et chacun a fait le maximum ». Tout le contraire de ce qu’il disait quand il en quête du juteux fauteuil. En attendant, la point soulevé par le DG de SOCOCIM reste entier et le bilan sur la gestion de ces milliards reste entière. A la décharge de l’actuel maire de Rufisque, cette question ne lui ai pas adressé.