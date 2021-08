27ème Congrès de l'Union Postale Universelle : Le Sénégal représenté par une forte délégation.

Le ministre sénégalais de l'Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, prend part au 27ème congrès de l’union Postale Universelle qui se déroule du 09 au 27 Août 2021 à Abidjan.



Le communiqué dudit ministère renseigne : « En réalité, malgré la ressource humaine de très bonne qualité, le Sénégal a perdu beaucoup de terrain dans le secteur postal mondial, plus précisément dans les grandes instances dirigeantes. » C’est dans cette logique que s’inscrit la mission du ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications « pour rehausser le drapeau sénégalais sur la scène Postale Internationale ».



La délégation sénégalaise dirigée par le ministre Yankhoba Diattara est également composée par des experts du secteur tant dans la régulation avec l'Artp que dans l'exploitation avec La Poste.



Durant trois semaines, plus de deux mille participants échangeront sur la digitalisation des services postaux et le développement du e-commerce afin d’adopter une Stratégie postale mondiale qui sera axée sur la logistique globale, l’électronique, avec la création de services à valeur ajoutée, l’amélioration constante de la qualité de service et les prestations aux citoyens par l’inclusion globale (sociale, financière et numérique).



Au cours de ce Congrès, l’UPU procèdera également au renouvellement de ses instances pour une période de quatre ans, avec l’élection du Directeur Général et celle du Vice-Directeur Général. Pour certains participants, avec les retraits des candidatures de l'Éthiopie et de la Tunisie pour soutenir la Côte d’ Ivoire, ce Congrès qui est une opportunité économique et stratégique pour le continent, est bien parti pour être celui du consensus. C’est dans cette lancée que le président du comité d’organisation invite les États membres à trouver le consensus au sein des États afin de valider une meilleure feuille de route et d'en faciliter la réalisation…