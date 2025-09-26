[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le "Joola" hante toujours les mémoires


[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le "Joola" hante toujours les mémoires

Le 26 septembre 2002, le Sénégal sombrait dans l’une des plus grandes tragédies maritimes de l’histoire : le naufrage du bateau "Le Joola", au large des côtes gambiennes, emportait plus de 1 800 vies humaines.

 

Vingt-trois ans plus tard, cette catastrophe reste profondément gravée dans la mémoire nationale. Chaque année, familles des victimes, rescapés et autorités se recueillent pour honorer les disparus, dont une grande majorité n’a jamais pu être retrouvée.

Reconnu comme l’un des naufrages les plus meurtriers au monde, dépassant même le Titanic en nombre de victimes, le drame du Joola dépasse les frontières sénégalaises.

Malgré le temps écoulé, les questions de justice et de mémoire demeurent. Les familles réclament encore un lieu de mémoire digne et des réponses claires sur les responsabilités de l’époque.

En conférence de presse en prélude à la cérémonie commémorative, ce 18 septembre 2025,  le porte-parole du collectif des familles des victimes du Joola, Samsidine Aïdara, a rappelé une revendication constante : le renflouement de l’épave du bateau, toujours immergée dans les eaux gambiennes. « Ce n’est pas qu’un symbole : c’est un acte fort de respect envers les disparus et leurs proches », a-t-il souligné.

Le naufrage du "Joola" a marqué un tournant dans la gestion des politiques de sécurité maritime au Sénégal, rappelant l’urgence d’une régulation plus stricte, de navires aux normes et d’un suivi rigoureux des capacités d’embarquement.

En ce 23ᵉ anniversaire, le souvenir du "Joola" continue d’unir les Sénégalais dans la douleur, mais aussi dans une conviction commune : plus jamais une telle tragédie ne doit se reproduire.



Vendredi 26 Septembre 2025
Dakaractu



