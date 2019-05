24e journée Ligue 1 / Résultats complets et classement : Pluie de matches nuls au menu, Niary Tally surprend TFC, la Linguère vers la L2...

Douanes 1-0 Casa



Les « Douaniers qui recevaient les « Verts » du Casa, ont battu le Casa Sports sur la plus petite des marges (1-0.) Ibrahima Sow a offert la victoire aux siens à la 89e de jeu sur la pelouse d’Amadou Barry.



Dakar sacré-cœur 0-0 AS Pikine





A l’issue d’un match nul et vierge, Pikinois et pensionnaires de Dakar sacré-cœur se sont partagé les points. L’As Pikine reste à la 5e place devancée par Dakar-Sacré actuel 4e



TFC 0-2 Niary Tally Ngalandou Diouf





Alioune Mbaye à la 54e et Mamadou Diéye à la 80e minute de jeu ont achevé les rufisquois qui jouaient à domicile (Stade Ngalandou Diouf.)





Sonacos 0-1 Stade de Mbour Raymond Ndour 17e





Déjà relégués en ligue 2, Les « Huiliers » de Sonacos continuent leur descente aux enfers. Les Mbourois signaient leur victoire a al17e minute par l’entremise de Raymond Ndour.





Mbour PC 0-0 Ndiambour





Après ce résultat, « Mbourois » et « Ndiambourois » restent en milieu de tableau. Respectivement classé 9e et 8e à l’issue de cette 24eme journée.



Linguère 1-1 US Gorée

« Les samba Linguère » en pleine opération « Remontada » pour éviter la relégation, recevait l’US Gorée au stade Mawade Wade. Après avoir ouvert le score sur un but de Fara Moussou Diagne, la Linguère est finalement rejointe au score à la 89e minute (But de Gora Diop.)



Jaraaf 0-0 Génération Foot



Ce qui devait être le choc de la 24 journée entre le champion de la saison précédente, Jaraaf et, l’actuel champion Génération Foot. S’est soldé par un nul, zéro but partout. La JA reste toujours deuxième à dix points de GF.