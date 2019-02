24 FÉVRIER 2019 À TOUBA / Journée déclarée chômée par le RASIAT pour permettre à ses membres d'aller voter pour le candidat...

Les huiliers de la cité religieuse, regroupés au sein du RASIAT (Regroupement des Acteurs du Secteur de l'industrie et de l'Agroalimentaire de Touba), ont convenu de faire bloc et de voter massivement le 24 février prochain. Ousmane Diakhaté et ses collègues ont unanimement décidé de voter pour la continuité au vu des programmes déjà ficelés pour le développement du secteur avec le Président Macky Sall, mais encore eu égard aux financements lourds déjà injectés. Se félicitant des conditions de travail qui ont été améliorées et qui ont permis au secteur de fonctionner même en période non-hivernale, les huiliers de Touba déclareront le jour du scrutin chômé pour dire merci, à travers l'acte citoyen, au Président sortant.