24 CHRONO À TOUBA / Deux corps en état de putréfaction avancée pêchés l'un dans une fosse septique à Darou Khoudoss et l'autre dans un puits à Mbacké Bari

C'est l'émoi et la consternation entre Touba et Mbacké. Ce matin, les sapeurs pompiers alertés par les populations de Mbacké Bari gênées par l'odeur nauséabonde qui se dégageait d'un puits, y ont repêché un corps sans vie. C'est non sans difficulté que l'individu sera dégagé du puits sous le contrôle de la police venue superviser la scène.

Quelques heures plus tôt, c'est un autre corps qui a été extrait d'une fosse sceptique. Là aussi le corps de la victime a été retrouvé dans un état de putréfaction avancée. Dans les deux cas, une enquête a été ouverte respectivement par les limiers de Touba et de Mbacké...