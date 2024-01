23eme Edition du Forum de 1er Emplois: Un atelier training offert aux demandeurs d'emploi

Il s'est tenu ce jeudi 4 janvier, à l'occasion de la 23 ème édition du Forum du 1er emploi, un atelier training présidé par le patron du Mouvement Des Entreprises du Sénégal (MEDES), monsieur Mbagnick Diop, accompagné du directeur de l'emploi Pape Modou Fall et le ministre du commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Abdou Karim Fofana. Un évènement important au profit de jeunes gens à la recherche de travail.

Ce jeudi, le Mouvement Des Entreprises du Sénégal (MEDES) a convié la jeunesse sénégalaise à participer, dans un hôtel de la place, à un atelier training dans le cadre de la 23 ème édition du Forum du 1er emploi. Avec pour hôte le président même de l'organisation, monsieur Mbagnick Diop et aussi du directeur de l'emploi Pape Modou Fall, avec le ministre du commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Abdou Karim Fofana, les jeunes gens ont été guidés sur les méthodes et techniques de recherche d'emploi.

En effet, étant parfaitement conscient des difficultés qui encombrent la quête aux activités professionnelles chez les jeunes, le forum du 1er emploi, très actif depuis déjà 22 ans, se donne pour but de non seulement les préparer psychologiquement, mais également de "les outiller, les motiver". "L'atelier permet de les outiller en terme de rédaction de CV, de lettre de motivation, comment gérer le stress, la confiance en soi", nous explique monsieur Diop avant d'ajouter : "Actuellement, en psychologie, on a pris deux des meilleurs coach au Sénégal qui chaque année viennent les accompagner ".

Le Sénégal ne manque pas de diplômés, par contre être en salle de classe est bien différent que de se retrouver sur le terrain. C'est pour cette raison que le ministre du commerce Abdou Karim Fofana, salue cette initiative en la désignant de "généreuse."

"Un premier emploi ce n'est pas seulement une question de chance, il faut aussi être encadré" , a-t-il cité.

Le forum du premier emploi aura lieu du 16 au 17 janvier 2024...