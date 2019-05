23e édition école de base/ Mamadou Talla : « L'engagement et la détermination du gouvernement pour améliorer la qualité de l'enseignement ne sont plus à démontrer »

La semaine de l'école de base a été clôturée ce lundi 31 mai 2019 à Thiès. Cette 23ème édition a eu pour thème : "Synergie d'action autour de l'école pour améliorer les performances". À Saint-Louis, Louga, comme partout ailleurs au Sénégal, des rencontres ont été organisées pendant cette semaine de l'école de base pour l'amélioration de qualité de l'enseignement. Venu présider la cérémonie de clôture, le nouveau ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla a remercié toutes les parties prenantes qui ont œuvré pour la stabilité et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. D'après lui, "nous avons ensemble posé des jalons importants pour l'édification d'une école en phase avec les normes standards de qualité pour le secteur de la formation et de l'éducation". Et d'ajouter : " L'engagement et la détermination du gouvernement pour améliorer la qualité de l'enseignement ne sont plus à démontrer".