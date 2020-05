23 CAS DE PLUS À TOUBA / Une quarantaine de malades asymptotiques dont les 11 sapeurs transférés à Bambey.

Touba a ajouté à son compteur, au titre de la journée du 14 mai 2020, un total de 23 nouveaux cas de covid-19, dont 03 sont issus de la transmission communautaire. Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont enregistré aucun cas de plus.



Un quatrième malade originaire de Touba a été déclaré hier décédé à cause du nouveau coronavirus. Il s'agit d'un leader politique Apériste de 69 ans répondant au nom de Serigne Bassirou Dieng. L'inhumation aura lieu ce jeudi au cimetière de Bakhiya.



Une quarantaine de malades asymptotiques, tous originaires de Touba, ont été transférés tard dans la nuit d'hier au niveau du centre de réinsertion de Bambey. Parmi eux, les 11 sapeurs pompiers testés positifs hier.







Bilan ce jour: 14/05/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 23



- DS Touba 23cas Positifs :

20 Contacts

03 Communautaires

- DS Mbacké 00 cas Positif

00 contact

00 Communautaire

- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire

- DS Bambey

00 Comtact

00 Communautaire

- Guéris: 10 guéris

- Décès : 00