22ème journées médicales de l'HPD : Les acteurs de la Santé vont débattre sur la santé de la femme et de l’enfant et des pathologies qui touchent les couches vulnérables

En prélude aux 22èmes journées médicales de l’hôpital Principal de Dakar (HPD),hôpital d’instruction des Armées (HIA) qui se tiendront le 8, 9 et le 10 mai 2025, un point de presse a été organisé ce mardi , 6 Mai à la grande salle de conférence de l’hôpital Principal de Dakar. Pour cette année, le thème principal tourne autour de « la Santé de la Femme et de l’Enfant.

Un thème qui selon Dr Yaye Fatou Omar Gaye est toujours d’actualité parce que "la femme et l’enfant sont au cœur de la société. Selon elle, ils occupent une place importante dans la société car l’enfant, c’est l’avenir. La femme, c’est le berceau de l’humanité". Sur ce, cela permettra aux différents acteurs de spécialité différents de débattre durant trois (3) jours sur les pathologies qui peuvent toucher les personnes de couches vulnérables. Pour atteindre l’objectif du millénaire pour 2030, elle affirme que le Sénégal doit mettre en place des stratégies innovantes et locales pour permettre de combattre la mortalité maternelle, mais également infantile et juvénile. Selon Dr Gaye, "ces deux thèmes d’une importance capitale seront débattus à la table ronde, tout en estimant que la mortalité maternelle et les soins de santé respectueux sont au cœur des préoccupations des sociétés, mais également des personnels de santé et des politiques publiques. En outre, la maltraitance des enfants, en particulier la violence sexuelle sur l’enfant sera abordée lors de ses rencontres. Pour elle, parler de ses sujets permettra aux différents praticiens de dépister et de détecter à temps les signes qui peuvent mettre en exergue ses abus pour une prise en charge en réseaux incluant médecins, psychologues, assistants sociaux mais surtout la justice afin de permettre à ces enfants et de ces adolescents de renaître de leur cendre.

Pour sa part, le Pr Ibrahima Sall, membre du comité scientifique parle d’un choix pertinent et concerté sur le thème , parce qu’il recueille l’avis de tous les praticiens de l’hôpital. C’est ainsi que chacun répond à un questionnaire sur le choix en proposant un thème.

Et, c’est en fonction des spécialités qu’ils discutent en comité afin de savoir exactement le thème le plus adéquat et pertinent à soutenir et à réfléchir avec les praticiens pour ses journées médicales. D’après lui, il y a dans le monde des parties non visibles, c’est-à-dire des fléaux rampants qui ne sont pas mis à jour pour être réglés par la société, les médias, les scientifiques et les politiques. En vérité, il fait allusion à une couche de la population (femmes, enfants, adolescents) qui souffre énormément de ne pas avoir accès à tous les soins de santé.