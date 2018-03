225 millions pour financer 146 projets à Foundiougne

Au total 146 projets individuels et collectifs d’acteurs économiques du département de Foundiougne vont bénéficier d’un financement de 255. 488. 690 francs CFA dans le cadre des Bourses territoriales pour un Sénégal émergent. Cet acquis a été possible grâce à un partenariat entre le Conseil départemental de Foundiougne, l’Agence de développement local (ADL) et le Crédit mutuel du Sénégal (CMS), matérialisé par la signature d’une convention tripartite entre ces structures sous la présidence du préfet dudit département.

Ils ont procédé à la remise symbolique d’attestation de financement aux bénéficiaires.