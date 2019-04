21e journée de ligue 1 sénégalaise : L'As Pikine choisit Abdou Karim Sall comme Parrain

À l'occasion de la 21e journée de ligue 1, l'As Pikine a fait honneur au nouveau ministre de l'environnement et du développement durable en le choisissant comme parrain. Cette rencontre qui s'est tenue entre l'équipe pikinoise et la Sonacos de Diourbel qui s'est terminée par un match nul, a vu aussi tout le satisfecit de l'ancien Dg de l'Artp qui ne va pas tarder à prendre fonction dans les jours à venir pour entamer, comme le dit-il, le programme à travers les initiatives que le président veut prendre pour le maintien de notre espace vital. Il s'agira donc pour AKS de prendre en compte le PSE VERT et le programme Zéro déchet qui font partie des 5 priorités qui attendent l'enfant de Orkadiéré...