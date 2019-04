20e journée Ligue 1 / Résultats complets et classement : Génération Foot toujours leader, Dakar Sacré-Cœur suit de près, Jaraaf, AS Pikine et Teunguedj se tiennent à la différence de but

Au terme de cette 20e journée, Génération Foot garde le cap avec cinq points d’avance sur ses poursuivants. En effet Jaraaf, Teunguedj FC et l’AS Pikine se disputent la 3e place avec actuellement le même nombre de points (30 points) seule la différence de but les sépare. Le Casa dégringole à la 6e place, la Linguère et la Sonacos ferment la marche.